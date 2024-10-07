Сколько газа поставляет Россия в Узбекистан через Казахстан

В июне 2023-го в рамках Петербургского международного экономического форума Узбекистан и Газпром подписали контракт на поставку российского газа в РУз. Газпром и АО «НК “QazaqGaz” подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для узбекистанских потребителей, а также план подготовки магистральных газопроводов “Средняя Азия — Центр” к транспорту российского газа в Узбекистан.