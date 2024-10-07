Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько газа поставляет Россия в Узбекистан через Казахстан

Система магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр» проходит через территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и РФ.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Порядка 3,8 млрд кубометров российского газа поставляется в Узбекистан через Казахстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева.

«Сейчас осуществляется транзит российского газа в Республику Узбекистан. Где-то речь идет о 3,8 миллиарда кубических метров. Казахстан берет только своповые операции в отсутствии дефицита газа на внутреннем рынке. То есть это небольшие объемы. Цены формируются по спот цене».

отметил глава Минэнерго Казахстана.

Ранее зампредседателя правления по экономике и финансам QazaqGaz Акан Айдын рассказал, что объем транзита российского газа в Узбекистан через Казахстан планируют увеличить до 11 млрд кубометров в год.

Система магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр» проходит через территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и РФ.

В июне 2023-го в рамках Петербургского международного экономического форума Узбекистан и Газпром подписали контракт на поставку российского газа в РУз. Газпром и АО «НК “QazaqGaz” подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для узбекистанских потребителей, а также план подготовки магистральных газопроводов “Средняя Азия — Центр” к транспорту российского газа в Узбекистан.