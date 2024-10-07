Миллионы леев в мусорку: Власти Молдовы уничтожают запасы неиспользованных вакцин против ковида

У сотен доз неиспользованных вакцин против COVID-19 истек срок годности, и они подлежат уничтожению, сообщает ТВ 8. В Молдове сейчас имеется всего 8400 доз вакцины Pfizer, срок годности которой истекает в феврале. Власти рассматривают возможность пополнения запасов.
Из-за отсутствия заявок на вакцинацию истек срок годности более тысячи доз детской вакцины Pfizer, и они подлежат уничтожению.
Ирония в том, что скоро в Молдову приедет главный специалист по закупке вакцин, которая может многому научить главу Минздрава Аллу Немеренко. Она же рассматривает «возможность пополнения запасов».