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Миллионы леев в мусорку: Власти Молдовы уничтожают запасы неиспользованных вакцин против ковида

Скоро в Молдову приедет главный специалист по закупке вакцин, которая может многому научить главу Минздрава Аллу Немеренко.

У сотен доз неиспользованных вакцин против COVID-19 истек срок годности, и они подлежат уничтожению, сообщает ТВ 8. В Молдове сейчас имеется всего 8400 доз вакцины Pfizer, срок годности которой истекает в феврале. Власти рассматривают возможность пополнения запасов.

Из-за отсутствия заявок на вакцинацию истек срок годности более тысячи доз детской вакцины Pfizer, и они подлежат уничтожению.

Ирония в том, что скоро в Молдову приедет главный специалист по закупке вакцин, которая может многому научить главу Минздрава Аллу Немеренко. Она же рассматривает «возможность пополнения запасов».

коронавирус
медицина