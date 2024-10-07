Свердловский министр занял пост в УрГПУ

Ранее Уральский институт управления, который является филиалом РАНХиГС при Президенте РФ, сменил своего ректора. Возглавил учебное заведение Олег Гущин, ранее работавший директором Департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики. 4 октября 2022 года его официально представил ректор Президентской академии Владимир Мау.