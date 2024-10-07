Свердловский министр занял пост в УрГПУ

Свердловский министр Юрий Биктуганов занял пост исполняющего обязанности ректора Уральского государственного педагогического университета. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на представителей УрГПУ.
— В соответствии с приказом министра просвещения исполняющим обязанности ректора УрГПУ с 7 октября 2024 года назначен Юрий Биктуганов, — рассказали в медиацентре университета.
Ранее Уральский институт управления, который является филиалом РАНХиГС при Президенте РФ, сменил своего ректора. Возглавил учебное заведение Олег Гущин, ранее работавший директором Департамента молодежной политики Министерства образования и молодежной политики. 4 октября 2022 года его официально представил ректор Президентской академии Владимир Мау.