ПГРК «Ярс» вышли на боевое патрулирование в Новосибирской области

Разведчики из Новосибирской области вывели на боевое патрулирование пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс». Об этом написал ТАСС со ссылкой на минобороны России. Сообщается, что мероприятие носит плановый характер.
ПГРК вывели в Новосибирском ракетном соединении. Военные отработают задачи и действия, например, маневры, маскировку, боевые позиции. Расчёты «Ярс» совершат марши до 100 км.
Кроме того, специалисты изучат вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.
Отмечается, что подобные мероприятия позволяют проверить готовность не только личного состава, но и самой техники — как она способна выдержать долгие дежурства в полевых условиях.