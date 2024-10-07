Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию в день рождения Путина

В телеграм-канале отметили, что в планах главы государства заседание Совета глав государств-участников СНГ, которое состоится 8 октября, во вторник, в Москве. Уточняется, что повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран СНГ рассмотрят вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности, торгово-экономическим, и культурно-гуманитарным сотрудничеством, а также сферой высоких технологий.