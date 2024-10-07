Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию в день рождения Путина

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября вылетел с рабочим визитом в Россию в день рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».
«Первый направился с рабочим визитом в Россию», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале отметили, что в планах главы государства заседание Совета глав государств-участников СНГ, которое состоится 8 октября, во вторник, в Москве. Уточняется, что повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран СНГ рассмотрят вопросы, которые связаны с обеспечением безопасности, торгово-экономическим, и культурно-гуманитарным сотрудничеством, а также сферой высоких технологий.
Также сказано, что программой рабочего визита президента Беларуси запланированы мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.
Напомним, что 7 октября президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сказав об исторической миссии.
Тем временем МИД сообщил, что Литва отказалась от общения с Беларусью по строительству могильника АЭС.
Ранее мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.