Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии

Не согласованные с правительством зарубежные визиты президента Грузии ранее привели к конфликту между Зурабишвили и правящей партией. «Грузинская мечта» подала на президента иск в конституционный суд с требованием импичмента. В прошлом году суд признал ее нарушившей закон, однако импичмент не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте. Зурабишвили также подала иск в конституционный суд против скандального закона об иноагентах, которую приняла «Грузинская мечта». Несмотря на решение конституционного суда, Зурабишвили продолжает ездить за границу без согласия главы правительства.