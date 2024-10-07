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Правящая партия возобновит процедуру импичмента президента Грузии

ТБИЛИСИ, 7 окт — РИА Новости. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» вновь запустит процедуру импичмента президента республики Саломе Зурабишвили, заявил журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили.

Источник: РИА "Новости"

«Парламентское большинство приняло решение вновь возобновить процедуру импичмента», — заявил Папуашвили, добавив, что парламентарии обратятся в конституционный суд еще до парламентских выборов.

По его словам, такое решение правящая партия приняла из-за зарубежных визитов Зурабишвили, которые она продолжает совершать без согласия главы правительства. Папуашвили пояснил, что несмотря на то, что срок полномочий президента истекает в текущем году, важно, что бы «Зурабишвили стала не бывшим президентом, а президентом, отрешенным путем импичмента». Папуашвили уверен, что по итогам парламентских выборов 26 октября конституционным большинством победит «Грузинская мечта» и доведение процедуры импичмента президенту состоится на первом же заседании новоизбранного парламента.

Не согласованные с правительством зарубежные визиты президента Грузии ранее привели к конфликту между Зурабишвили и правящей партией. «Грузинская мечта» подала на президента иск в конституционный суд с требованием импичмента. В прошлом году суд признал ее нарушившей закон, однако импичмент не удалось довести до конца из-за нехватки голосов в парламенте. Зурабишвили также подала иск в конституционный суд против скандального закона об иноагентах, которую приняла «Грузинская мечта». Несмотря на решение конституционного суда, Зурабишвили продолжает ездить за границу без согласия главы правительства.