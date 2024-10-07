Губернатор о ситуации в «Крыльях»: «Соберемся с командой и обсудим все проблемы»

Напомним, ранее самарцы создали петицию, в которой попросили губернатора сохранить за Игорем Осинькиным пост главного тренера «Крыльев Советов». По словам болельщиков, он очень много сделал для команды — вывел из ФНЛ в РПЛ и довел до финала Кубка России в 2021 году. Самарцы отмечают, что благодаря наставнику «КС» вновь вернулись на футбольный стадион.