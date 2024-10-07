Губернатор о ситуации в «Крыльях»: «Соберемся с командой и обсудим все проблемы»

В Самаре не стихают слухи о скорой отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина. Якобы наставника на фоне частых проигрышей команды хотят заменить на Сергея Игнашевича. И объявить об этом клуб якобы собирается в понедельник. О ситуации в команде высказался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр “Крыльев Советов”. Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию. Соберемся в среду с командой — тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Напомним, ранее самарцы создали петицию, в которой попросили губернатора сохранить за Игорем Осинькиным пост главного тренера «Крыльев Советов». По словам болельщиков, он очень много сделал для команды — вывел из ФНЛ в РПЛ и довел до финала Кубка России в 2021 году. Самарцы отмечают, что благодаря наставнику «КС» вновь вернулись на футбольный стадион.