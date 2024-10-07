Он спас Крым от войны и геноцида: Аксёнов поздравил Путина с 72-летием

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Он пожелал главе государства крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов и новых успехов в служении Отечеству, передает ИА SevastopolMedia.
Лидеров такого масштаба, как Владимир Владимирович, в мире больше нет. Под его руководством наша страна, стоявшая в конце девяностых, без всякого преувеличения, на краю пропасти, прошла огромный путь созидания. Вернула себе статус великой державы, стала одним из центров нового, многополярного миропорядка", — написал Сергей Аксёнов в социальных сетях.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что Владимир Владимирович спас Крым от войны и геноцида.
«Благодаря его смелым и мудрым решениям исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину. Владимир Владимирович уже вошел в историю как Национальный Лидер, при котором началось воссоединение русских земель, отторгнутых от России в результате обмана и предательства. Мы уверены, что все цели СВО, поставленные Президентом, будут достигнуты. Что Победа будет за нами, и наша страна выйдет из всех испытаний еще более могучей и сплоченной», — подчеркнул глава Крыма.