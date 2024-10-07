Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву, где пройдет саммит СНГ

Планируется, что 8 октября в Москве белорусский лидер примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ.



Повестка саммита весьма широкая. Ожидается, что лидеры стран Содружества рассмотрят вопросы, связанные с обеспечением безопасности, сферой высоких технологий, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным сотрудничеством.



Программой рабочего визита Александра Лукашенко также запланированы мероприятия в рамках неформального общения лидеров стран СНГ.



Как сообщалось БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ, главы государств обменяются мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, примут решение о председательстве в Содружестве в 2025 году.



На саммите также планируется обсудить и принять Обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, рассмотреть вопрос о деятельности Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств по укреплению интеграционного сотрудничества и другие вопросы повестки дня.



Главы государств подпишут решения об объявлении культурных столиц Содружества на ближайшие три года, примут поправки в ряд документов, касающихся взаимодействия в правовой области, а также сфере обеспечения безопасности.



Ожидается, что на заседании будет принят также ряд заявлений глав государств — участников Содружества Независимых Государств.



Накануне в Москве пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ.