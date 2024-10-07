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Красноярскому ГУФСИН назначили начальника

На должность начальника ГУФСИН по Красноярскому краю назначен 43-летний генерал-майор внутренней службы Антон Ефаркин.

Соответствующий указ 3 октября подписал президент России.

Напомним, Ефаркин с мая 2023 года был временно исполняющим обязанности руководителя краевого ГУФСИН.

Антон Анатольевич родился в Минусинске, окончил Владимирский юридический институт Министерства юстиции РФ, прошел обучение в Академии права и управления ФСИН по специальности «Государственное и муниципальное управление». На службу в уголовно-исполнительную систему он пришел в июле 2002 года, работал на различных должностях в учреждениях и аппарате ГУФСИН по Красноярскому краю и по Саратовской области, а также в Главном оперативном управлении ФСИН России.

За период службы Антон Ефаркин награжден ведомственными знаками и медалями.