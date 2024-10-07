Красноярскому ГУФСИН назначили начальника

Антон Анатольевич родился в Минусинске, окончил Владимирский юридический институт Министерства юстиции РФ, прошел обучение в Академии права и управления ФСИН по специальности «Государственное и муниципальное управление». На службу в уголовно-исполнительную систему он пришел в июле 2002 года, работал на различных должностях в учреждениях и аппарате ГУФСИН по Красноярскому краю и по Саратовской области, а также в Главном оперативном управлении ФСИН России.