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Губернатор Воронежской области поздравил с днем рождения Владимира Путина

Глава государства отмечает 72-летие.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 7 октября, день рождения отмечает Президент РФ Владимир Путин. Главе государства исполнилось 72 года. На высшем государственном посту он встречает личный праздник уже в 21-й раз. Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале поздравил Владимира Путина.

— День рождения Президента России — гораздо больше, чем личный праздник. Мудрость главы государства вдохновляет нас на новые свершения, позволяет добиваться поставленных целей, не сомневаясь в завтрашнем дне. Владимир Владимирович, мы гордимся тем, что благодаря Вашему руководству наша страна, в том числе и Воронежская область, динамично развивается. Укрепляются и позиции России на мировой арене. Под Вашим руководством будем и в дальнейшем максимально стремиться к воплощению стратегических целей, прикладывать все усилия для скорейшего победоносного завершения специальной военной операции. Пусть крепкое здоровье и созидательная энергия сопровождают Вас на каждом шагу жизненного пути, наполненного достижениями на благо нашего Отечества! — написал Александр Гусев.

ТАСС пишет, что Владимир Путин отметит день рождения в рабочей обстановке. В первой половине дня запланирована целая серия закрытых рабочих встреч. Вечером президент РФ увидится с главами государств СНГ: они собираются в Москве в преддверии саммита, запланированного на вторник.