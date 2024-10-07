Губернатор Воронежской области поздравил с днем рождения Владимира Путина

— День рождения Президента России — гораздо больше, чем личный праздник. Мудрость главы государства вдохновляет нас на новые свершения, позволяет добиваться поставленных целей, не сомневаясь в завтрашнем дне. Владимир Владимирович, мы гордимся тем, что благодаря Вашему руководству наша страна, в том числе и Воронежская область, динамично развивается. Укрепляются и позиции России на мировой арене. Под Вашим руководством будем и в дальнейшем максимально стремиться к воплощению стратегических целей, прикладывать все усилия для скорейшего победоносного завершения специальной военной операции. Пусть крепкое здоровье и созидательная энергия сопровождают Вас на каждом шагу жизненного пути, наполненного достижениями на благо нашего Отечества! — написал Александр Гусев.