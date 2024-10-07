Волгоградский губернатор продлил полномочия замов и руководителей комитетов

В понедельник, 7 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров продлил полномочия своих заместителей и руководителей профильных комитетов до 1 декабря 2024 года. Напомним, ранее в отставку ушли все замы главы региона. Это формальная процедура.