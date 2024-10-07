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Волгоградский губернатор продлил полномочия замов и руководителей комитетов

Андрей Бочаров временно продлил полномочия своих замов.

Источник: администрация Волгоградской области

В понедельник, 7 октября, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров продлил полномочия своих заместителей и руководителей профильных комитетов до 1 декабря 2024 года. Напомним, ранее в отставку ушли все замы главы региона. Это формальная процедура.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, сегодня состоялось оперативное совещание, на котором обсуждались важные вопросы.

— Также до 1 ноября с учетом задач предстоящего десятилетия губернатору представят предложения по повышению эффективности деятельности органов исполвласти, организаций и учреждений с государственным участием, — уточнили в обладминистрации.

Губернатор отметил, что поставленные перед властями задачи реализуются, в том числе благодаря поддержке жителей и государства.