За неделю белорусским безвизом воспользовались более 4 тыс. европейцев

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 975 819 жителя Европы. Из Латвии прибыли 305 052 иностранцев, из Литвы — 565 438, из Польши — 98 089. В Беларусь также прибыли 7240 граждан из 35 стран, включенных 19 июля в список «расширенного безвиза».



Подробная информация о безвизовом посещении Беларуси размещена в специальном разделе информационного портала Госпогранкомитета и в мобильном приложении «Граница Беларуси».