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Боррель назвал пакеты антироссийских санкций своим достижением

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал 14 пакетов антироссийских санкций ЕС своим достижением на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Источник: Reuters

В интервью испанской газете 20 minutos Боррель заявил, что за его пять лет на посту главы дипломатии ЕС были предприняты важные шаги, чтобы Евросоюз стал «геополитическим игроком», а не только коммерческим.

«Мы приняли 14 пакетов санкций (против России)», — сказал Боррель, когда его попросили выделить «важные шаги».

Глава дипломатии ЕС также указал на оказание военной помощи Украине.

Ранее газета Politico писала, что Боррель занимает «самую бесполезную должность» и останется в памяти после своей отставки как чиновник, осуждающие заявления которого ни к чему не привели.

Этой осенью Боррель должен передать свои полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.

В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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