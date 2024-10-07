В интервью испанской газете 20 minutos Боррель заявил, что за его пять лет на посту главы дипломатии ЕС были предприняты важные шаги, чтобы Евросоюз стал «геополитическим игроком», а не только коммерческим.
«Мы приняли 14 пакетов санкций (против России)», — сказал Боррель, когда его попросили выделить «важные шаги».
Глава дипломатии ЕС также указал на оказание военной помощи Украине.
Этой осенью Боррель должен передать свои полномочия на посту главы европейской дипломатии экс-премьеру Эстонии Кае Каллас. Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен в своем предложении по новому составу Еврокомиссии утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.