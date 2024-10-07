Тарлев заявил, что Санду не наказала виновников хищения из банков $1 млрд

«Прошло более 10 лет, а где миллиарды? Что было сделано властями? Приняли закон о повышении налогов, чтобы люди дополнительно платили в бюджет, чтобы вернуть миллиарды, украденные из валютных резервов. Это жизнь? Это экономика? Это государство?» — написал в своем телеграм-канале Тарлев, правительство которого, несмотря на тяжелые последствия 1990-х и отсутствие внешней помощи, обеспечило поступательный рост экономики и более чем в четыре раза увеличило ВВП (с $1,3 млрд до $6,1 млрд).
Он считает необходимым отменить принятый властями закон, по которому бремя возвращения украденных из банков денег возложено на население страны и пообещал сделать это, если будет избран главой государства.
«Я выйду с законодательной инициативой и подпишу указ о приостановлении действия этого безрассудного закона. Мы снимем с народа бремя этого налога. Виновные в краже миллиарда будут привлечены к ответственности, наказаны, а деньги будут возвращены в госбюджет».
Он рассказал, что в ходе встреч с ним жители сел жалуются, что зимой замерзают в домах, так как из-за низких зарплат и пенсий у них нет денег, чтобы пользоваться газом или купить дрова или уголь, цена на которые выросла в несколько раз.
«В ходе встречи местные жители говорили о том, что скоро зима и они очень обеспокоены. В прошлом году им пришлось не пользоваться газом, так как не было чем платить, а искать уголь и дрова, которые сегодня в два раза подорожали: тонна угля стоит 6 000 леев (около $330), кубометр дров стоит от 1 500 до 1 700 леев ($85−90). Где пенсионеру или малообеспеченной семье взять эти деньги?» — отметил Тарлев.
Кража века в Молдавии
Коррупционный скандал, связанный с выводом $1 млрд из банков Молдавии, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста оппозиции, падение двух правительств и правящей коалиции «Альянс за европейскую интеграцию», которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Генпрокуратура назвала одним из главных организаторов схемы бывшего лидера входящей в коалицию Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка.
Когда в 2016 году протестующие в Кишиневе пошли на штурм парламента, о поддержке проевропейской власти и Плахотнюка заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. После очередной смены власти в июне 2019 года Плахотнюк сбежал в США, власти которого отказались выдать его. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками.
Как заявил расследовавший «кражу века» бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, Санду и ее правящая партия не заинтересованы в расследовании этого хищения. По его словам, следствие прокуратуры выявило причастность к этому и другим преступлениям соратников действующего руководства Молдавии, которые добились ареста и увольнения генпрокурора.