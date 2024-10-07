Тарлев заявил, что Санду не наказала виновников хищения из банков $1 млрд

«Прошло более 10 лет, а где миллиарды? Что было сделано властями? Приняли закон о повышении налогов, чтобы люди дополнительно платили в бюджет, чтобы вернуть миллиарды, украденные из валютных резервов. Это жизнь? Это экономика? Это государство?» — написал в своем телеграм-канале Тарлев, правительство которого, несмотря на тяжелые последствия 1990-х и отсутствие внешней помощи, обеспечило поступательный рост экономики и более чем в четыре раза увеличило ВВП (с $1,3 млрд до $6,1 млрд).