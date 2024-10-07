Михаил Котюков поздравил президента с днем рождения

Поздравление главе государства направил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
"Наш Президент делает всё, чтобы Россия была сильной, а ее регионы развивались. Обеспечивает уверенность в будущем наших детей. Является для всего мира примером настоящего национального лидера — мудрого, мужественного, всем сердцем любящего свою Родину.
Президент не раз подчеркивал особую роль Красноярского края как географического и экономического центра страны. При его поддержке у нас реализуется множество важных инфраструктурных проектов, развивается социальная сфера.
С днём рождения, Владимир Владимирович! От всего Красноярского края желаем крепкого сибирского здоровья, счастья и радости!", — написал Котюков.