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Михаил Котюков поздравил президента с днем рождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня свой день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Ему исполнилось 72 года.

Источник: Соцсети

Поздравление главе государства направил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Наш Президент делает всё, чтобы Россия была сильной, а ее регионы развивались. Обеспечивает уверенность в будущем наших детей. Является для всего мира примером настоящего национального лидера — мудрого, мужественного, всем сердцем любящего свою Родину.

Президент не раз подчеркивал особую роль Красноярского края как географического и экономического центра страны. При его поддержке у нас реализуется множество важных инфраструктурных проектов, развивается социальная сфера.

С днём рождения, Владимир Владимирович! От всего Красноярского края желаем крепкого сибирского здоровья, счастья и радости!", — написал Котюков.

Путин Владимир