Песков назвал новость о встрече Бута с хуситами фейком

Предпринимателя в 2012 году в США приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием. Вину он не признал. В декабре 2022 года Бута обменяли на двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.