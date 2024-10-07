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Песков назвал новость о встрече Бута с хуситами фейком

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Публикация The Wall Street Journal о том, что Виктор Бут якобы встречался с хуситами для обсуждения поставок оружия, — это фейк, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Материал этот видели, но скорее мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников», — сказал представитель Кремля.

Как утверждает американское издание, представители йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) побывали в России и якобы договорились с Бутом о поставке партии стрелкового оружия.

Предпринимателя в 2012 году в США приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием. Вину он не признал. В декабре 2022 года Бута обменяли на двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.

После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР и избрался в законодательное собрание Ульяновской области.

Песков Дмитрий