Песков назвал новость о встрече Бута с хуситами фейком

«Материал этот видели, но скорее мы склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков или попыток информационных нападок на наших народных избранников», — сказал представитель Кремля.
Как утверждает американское издание, представители йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) побывали в России и якобы договорились с Бутом о поставке партии стрелкового оружия.
Предпринимателя в 2012 году в США приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в незаконной торговле оружием. Вину он не признал. В декабре 2022 года Бута обменяли на двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер.
После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР и избрался в законодательное собрание Ульяновской области.