Ирина Влах: Борьба с коррупцией может дать конкретные результаты, и я, как президент, это продемонстрирую

Ирина Влах, независимый кандидат на предстоящих 20 октября 2024 года президентских выборах, посвятила отдельную главу своей предвыборной программы реальной борьбе с коррупцией. В видеообращении на своем канале в Telegram председатель Ассоциации «Платформа Молдова» заявила, что режим Майи Санду лишь перенял прежние схемы, и коррупция продолжает процветать.
«У Молдовы нет шансов на будущее, если борьба с коррупцией не будет реальной. В этой связи, после вступления в должность президента я попрошу Генеральную Прокуратуру (после ее вывода из-под политического контроля) расследовать все случаи коррупции, особенно в сфере государственных закупок, о которых писали и говорили в последние годы».
Политик отметила, что в качестве президента она также потребует расследовать все сомнительные и предположительно сфальсифицированные конкурсы, в результате которых на ключевые посты в учреждениях, призванных бороться с коррупцией, пришли случайные, некомпетентные лица, что значительно снизило возможности борьбы с коррупцией.
«Я также инициирую пересмотр существующей законодательной базы с целью ужесточения наказаний за коррупционные дела, в особенности те, в которых замешаны высокопоставленные чиновники. Кроме того, я разработаю законопроект, согласно которому должностные лица, вершащие телевизионное правосудие, покрывая крупных коррупционеров, будут считаться соучастниками соответствующих актов коррупции. Необходимо исключить случаи, когда первые лица государства выдают “сертификаты хороших людей” коррумпированным лицам и тем самым препятствуют работе антикоррупционных органов», — заявила Ирина Влах.
Она также обязалась предложить новый механизм возмещения ущерба, причиненного вследствие коррупционных преступлений, который будет включать новый способ оценки, ареста и конфискации активов коррумпированных лиц.
«В будущем Парламенте я также инициирую широкий процесс реформирования учреждений с соответствующими полномочиями в контексте предупреждения и борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией может дать конкретные результаты, и я, как президент, это продемонстрирую», — заявила возможный будущий президент страны.