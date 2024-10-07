Ирина Влах: Борьба с коррупцией может дать конкретные результаты, и я, как президент, это продемонстрирую

«У Молдовы нет шансов на будущее, если борьба с коррупцией не будет реальной. В этой связи, после вступления в должность президента я попрошу Генеральную Прокуратуру (после ее вывода из-под политического контроля) расследовать все случаи коррупции, особенно в сфере государственных закупок, о которых писали и говорили в последние годы».