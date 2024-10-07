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Губернатор Пермского края Махонин высказался о качествах президента Путина

Глава государства отмечает 7 октября свой день рождения.

Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о качествах президента Российской Федерации Владимира Путина в своём телеграм-канале.

Днём 7 октября в канале главы региона был опубликован пост, посвящённый дню рождения президента Путина. По словам губернатора Махонина, важными качествами главы государства являются решительность и мудрость.

«Его решительность и мудрость помогают справляться с любыми вызовами, а труд и упорство — добиваться результатов, значимых для наших граждан», — отметил Дмитрий Махонин.

Губернатор также напомнил, что благодаря президенту в Пермском крае открылась новая музыкальная школа, которая стала одной из самых современных во всей стране. Махонин поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и поддержку Пермского края и его жителей.

«С Днём рождения, уважаемый Владимир Владимирович!» — заключил губернатор Прикамья.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения. В 2024 году главе государства исполняется 72 года.

Путин Владимир