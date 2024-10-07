В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ.

Программа предполагает дискуссии в узком и в широком форматах. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, председательствовать на заседании будет глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министры намерены подвести предварительные итоги совместной работы по реализации российского председательства в организации в этом году, отметила Захарова.