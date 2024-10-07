В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ.

МОСКВА, 7 лет — РИА Новости. В Москве открылось заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, передает корреспондент РИА Новости.
В нем участвуют представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркмении.
Программа предполагает дискуссии в узком и в широком форматах. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, председательствовать на заседании будет глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министры намерены подвести предварительные итоги совместной работы по реализации российского председательства в организации в этом году, отметила Захарова.
Совет министров иностранных дел проходит в преддверии завтрашнего заседания Совета глав государств СНГ. Сегодня вечером президент Владимир Путин проведет неформальную встречу с лидерами стран Содружества.