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В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ

В Москве началось заседание совета глав МИД стран СНГ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 7 лет — РИА Новости. В Москве открылось заседание совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, передает корреспондент РИА Новости.

В нем участвуют представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, России, Таджикистана и Туркмении.

Программа предполагает дискуссии в узком и в широком форматах. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, председательствовать на заседании будет глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Министры намерены подвести предварительные итоги совместной работы по реализации российского председательства в организации в этом году, отметила Захарова.

Совет министров иностранных дел проходит в преддверии завтрашнего заседания Совета глав государств СНГ. Сегодня вечером президент Владимир Путин проведет неформальную встречу с лидерами стран Содружества.

СНГ