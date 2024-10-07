Лавров назвал игрой с огнем разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь РФ

12 сентября Лавров заявил, что решение по снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по целям в глубине России было принято давно, а сейчас его пытаются оформить в публичном пространстве. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС указал, что при поставках Киеву дальнобойного оружия санитарный пояс может дойти до Польши.