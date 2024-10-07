Лавров назвал игрой с огнем разговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь РФ

«Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая игра с огнем может иметь опасные последствия. Как заявил президент Владимир Путин, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из нашего понимания тех угроз, которые создает Запад. Выводы делайте сами», — сказал российский министр.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве 11 сентября не приняли никаких решений по вопросу применения американского оружия для ударов вглубь России. По информации собеседника телеканала ABC News, во время продолжительной встречи Зеленский передал Блинкену «подробный план» того, как Киев может использовать западное оружие для ударов по российской территории, и предоставил список возможных целей.
12 сентября Лавров заявил, что решение по снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по целям в глубине России было принято давно, а сейчас его пытаются оформить в публичном пространстве. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с коллективом ТАСС указал, что при поставках Киеву дальнобойного оружия санитарный пояс может дойти до Польши.