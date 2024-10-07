Лавров раскрыл ожидания от президентских выборов в США

«России, по большому счету, все равно, чем закончатся эти выборы, ведь в США сложился двухпартийный консенсус относительно противостояния с нашей страной. Если в американской политике что-то поменяется и появятся предложения, Москва будет готова их изучить на соответствие политики России», — отметил дипломат.