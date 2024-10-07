Омельянюк: новации законопроекта об уголовной ответственности предполагают усиление профилактической работы

«Обсуждение проходит очень активно. Это и слова поддержки законопроекта, обозначение тех моментов, которые пока остались за кадром, это критика отдельных положений, отдельных норм. Я хотел бы отметить, что законопроект принят Палатой представителей в первом чтении. Это означает, что мы одобрили концепцию, но до второго чтения мы должны доработать этот законопроект», — сказал он.
Законопроект предполагает усиление профилактической работы, добавил Александр Омельянюк. В частности, расширение круга лиц, в отношении которых должны проводиться профилактические мероприятия.
«Это лица, которые освобождаются от наказания условно-досрочно, по амнистии, — пояснил он. — За ними должен осуществляться контроль, и акцент на профилактику, безусловно, есть».
Изменения кодексов по вопросам уголовной ответственности обсудили в Витебске
Александр Омельянюк рассказал, каким образом будет происходить процесс трудоустройства лиц, которые освободились из мест лишения свободы.
«Мы сегодня говорим о том, что наши люди должны быть заняты в экономике. Работа на государственном предприятии, занятие предпринимательской деятельностью, ремесленной, самозанятость и так далее. Но человек должен быть вовлечен в труд, должен приносить пользу нашему обществу. И преступившим закон, а тем более отбывавшим наказание в местах лишения свободы нужно вернуться в общество, быть его полноценным членом. Конечно, приобщение к труду, мы думаем, — один из наиболее эффективных путей для такого возвращения», — обозначил заместитель председателя Постоянной комиссии.
Новации законопроекта «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» сегодня обсудили в Витебске на диалоговой площадке в здании суда Первомайского района. К дискуссии подключились прокуроры, следователи, судьи северного региона, многие — в режиме онлайн. Мероприятие организовали в рамках исполнения поручения Президента об обсуждении наиболее острых положений законопроекта на местах.