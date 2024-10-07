Омельянюк: новации законопроекта об уголовной ответственности предполагают усиление профилактической работы

«Мы сегодня говорим о том, что наши люди должны быть заняты в экономике. Работа на государственном предприятии, занятие предпринимательской деятельностью, ремесленной, самозанятость и так далее. Но человек должен быть вовлечен в труд, должен приносить пользу нашему обществу. И преступившим закон, а тем более отбывавшим наказание в местах лишения свободы нужно вернуться в общество, быть его полноценным членом. Конечно, приобщение к труду, мы думаем, — один из наиболее эффективных путей для такого возвращения», — обозначил заместитель председателя Постоянной комиссии.