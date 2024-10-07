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Посол в США, день рождения Путина и хакерская атака на ВГТРК. Темы брифинга Пескова

Перспективы назначения нового посла в США, день рождения президента России Владимира Путина и хакерская атака на ВГТРК стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин вечером неформально пообщается с главами государств СНГ, а на завтра запланирован официальный саммит организации.

Также у российского лидера на намечены рабочие встречи закрытого характера и международный звонок.

О российском после в США

В графике Путина нет встречи с завершившим миссию российским послом в США Анатолием Антоновым: «Такой встречи пока нет в графике главы государства».

Отръезд Антонова из США не означает понижения уровня дипотношений, посол в Вашингтоне «будет своевременно назначен».

О конфликте на Украине

Многочисленные сообщения в СМИ о возможном «немецком сценарии» урегулирования ситуации на Украине не имеют «какой-то реалистичной основы».

О публикации WSJ о Буте

Кремль отнес к «категории фейков» материал Wall Streat Journal (WSJ) о том, что депутат заксобрания Ульяновской области Виктор Бут вернулся к международной торговле оружием и пытается продать партию стрелкового оружия йеменским хуситам.

О дне рождения Путина

Родные и близкие Путина поздравляют его с праздниками, в том числе с днем рождения, который сегодня отмечает глава государства.

«Сам президент не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе».

О хакерской атаке на ВГТРК

Кремль назвал беспрецедентной хакерскую атаку на ВГТРК: «Я хочу выразить поддержку коллективу ВГТРК. Наш государственный холдинг, один из крупнейших, столкнулся с беспрецедентной хакерской атакой на свою цифровую инфраструктуру. В эти часы они прикладывают огромные усилия, чтобы преодолеть последствия этой хакерской атаки».

О компьютерной игре про спецоперацию

Кремль не знает о разработке отечественной компьютерной игры про специальную военную операцию: «Я ничего не могу сказать. Я просто не обладаю информацией — кто это делает, в чем задумка, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет».

Песков Дмитрий