Студенты на выборах президента Молдовы смогут проголосовать по месту учебы

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Студенты и учащиеся старших классов, обладающие правом голоса, не зарегистрированные по месту жительства или временного пребывания, смогут проголосовать на любом избирательном участке, открытом в населенном пункте, где они проходят обучение, завили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы.
Уточняется, что при этом они будут обязаны предъявить удостоверение личности и студенческий либо ученический билет. При этом их имена будут внесены в дополнительный список избирателей.
В Молдова насчитывается 16 высших учебных заведений, в которых обучается около 56 тысяч студентов.
Граждане, имеющие право голоса и проживающие в населенном пункте на левом берегу Днестра, также смогут проголосовать на одном из 30 избирательных участков, открытых властями. При определении количества избирательных участков учитывались данные Государственного регистра избирателей о динамике явки на последних трех выборах в населенных пунктах левобережья Днестра, а также информация или предложения органов, ответственных за политику реинтеграции и безопасности.
Выборы президента Молдовы, а также конституционный референдум назначены на 20 октября нынешнего года.