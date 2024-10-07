Студенты на выборах президента Молдовы смогут проголосовать по месту учебы

Граждане, имеющие право голоса и проживающие в населенном пункте на левом берегу Днестра, также смогут проголосовать на одном из 30 избирательных участков, открытых властями. При определении количества избирательных участков учитывались данные Государственного регистра избирателей о динамике явки на последних трех выборах в населенных пунктах левобережья Днестра, а также информация или предложения органов, ответственных за политику реинтеграции и безопасности.