Кремль исключил понижение дипотношений с США из-за возвращения посла

Антонову 69 лет, дипломат возглавлял российскую дипмиссию в США с августа 2017 года. Reuters назвал его «ястребом, который все еще способен находить компромиссы». До этого в разные годы Антонов был послом по особым поручениям, директором департамента по вопросам безопасности и разоружения, замминистра обороны, замминистра иностранных дел.