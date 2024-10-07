Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт — РИА Новости. Ростовский областной суд ликвидировал местную религиозную организацию «Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР» за несоблюдение требований законодательства РФ, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее суд принял к рассмотрению иск главного управления Минюста РФ по Ростовской области о ликвидации местной религиозной организации «Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР» и исключении её из единого государственного реестра юридических лиц. Слушание по иску было назначено на понедельник.
«Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация “Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР” ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — сказал собеседник агентства.