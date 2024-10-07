Суд ликвидировал Ростовскую еврейскую религиозную общину

«Решением Ростовского областного суда местная религиозная организация “Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР” ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с несоблюдением требований законодательства РФ о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, а также несоблюдением целей и порядка деятельности, предусмотренных уставом», — сказал собеседник агентства.