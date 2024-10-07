В Уфе ожидают визита Владимира Путина

Распоряжение о проведении форума «Россия — спортивная держава» в Уфе Владимир Путин подписал в марте этого года. За проведение отвечает федеральное правительство. Программа форума включает стратегические сессии и круглые столы, где будут обсуждаться вопросы физической культуры и спорта, выставку, спортивные и культурные мероприятия и другие события. Основная площадка форума — Дворец борьбы, открытый 31 августа.