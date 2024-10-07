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В Уфе ожидают визита Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин может приехать на международный форум «Россия — спортивная держава», который состоится в Уфе с 16 по 19 октября.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания регионального правительства.

«Очень большое количество гостей мы ждем, ждем президента Российской Федерации», — сказал господин Хабиров, обращаясь к кабмину.

Распоряжение о проведении форума «Россия — спортивная держава» в Уфе Владимир Путин подписал в марте этого года. За проведение отвечает федеральное правительство. Программа форума включает стратегические сессии и круглые столы, где будут обсуждаться вопросы физической культуры и спорта, выставку, спортивные и культурные мероприятия и другие события. Основная площадка форума — Дворец борьбы, открытый 31 августа.

Путин Владимир