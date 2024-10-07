Мэр проконтролировал ход строительства отеля Radisson в центре Перми

Глава Перми Эдуард Соснин посетил отель Radisson и оценил ход строительных работ. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
«Сейчас отель проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию, проведены работы по благоустройству прилегающей территории, завершены работы в номерном фонде — часть из помещений в формате предчистовой отделки, их оформит оператор гостиницы в корпоративном стиле», — написал глава города.
Ожидается, что в отеле будет 156 номеров, в том числе класса люкс и президентский номер, а также ресторан и SPA-комплекс с фитнес-залом и джакузи. Отличительной особенностью отеля является панорамный вид на город.