Полпред Артем Жога провел первое совещание с главными федеральными инспекторами

«Работа по подключению жилья и объектов социальной сферы идет в соответствии с графиками, рисков с запуском тепла в регионах нет. Вместе с тем жалобы на отсутствие отопления от жителей поступают достаточно часто, поэтому на этом вопросе нужно заострить особое внимание», — подчеркнул полпред.