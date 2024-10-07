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Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Восемь генералов различных ведомств, в том числе МЧС, СК и ФСИН, освобождены от занимаемых должностей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Источник: © РИА Новости

«От должностей освобождены восемь генералов, в том числе генерал-майор юстиции Иванов Игорь Николаевич, руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю генерал-майор Молчанов Александр Владимирович, замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ, а также генерал-лейтенант внутренней службы Полетыкин Сергей Алексеевич, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что от должности также освобождены руководитель СУСК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области Сергей Филиппов.