Источник: восемь генералов различных ведомств освободили от должностей

«От должностей освобождены восемь генералов, в том числе генерал-майор юстиции Иванов Игорь Николаевич, руководитель СУСК РФ по Ставропольскому краю генерал-майор Молчанов Александр Владимирович, замдиректора департамента оперативного управления МЧС РФ, а также генерал-лейтенант внутренней службы Полетыкин Сергей Алексеевич, начальник ГУ МЧС РФ по Московской области», — сказал собеседник агентства.