Лукашенко отреагировал на обращение «Ваше превосходительство» в Москве

Около 12.30 часов по минскому времени стало известно, что белорусский президент прилетел в Москву. Высокопоставленные лица, в том числе госсекретарь Союзного государства, посол Беларуси в России и другие госдеятели встречали главу республики у трапа. Первое обращение в адрес Лукашенко начиналось со слов ваше превосходительство, на что последовала незамедлительная реакция.