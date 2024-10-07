Лукашенко отреагировал на обращение «Ваше превосходительство» в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве отреагировал на обращение ваше превосходительство, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Москву в день рождения президента России Владимира Путина.
Около 12.30 часов по минскому времени стало известно, что белорусский президент прилетел в Москву. Высокопоставленные лица, в том числе госсекретарь Союзного государства, посол Беларуси в России и другие госдеятели встречали главу республики у трапа. Первое обращение в адрес Лукашенко начиналось со слов ваше превосходительство, на что последовала незамедлительная реакция.
— Ваше превосходительство, уважаемый Александр Григорьевич, — поприветствовал белорусского президента чиновник.
На что Лукашенко его прервал и заметил:
— Какое превосходительство, где ты это видел?! — отреагировал он.
Затем еще Лукашенко коротко переговорил с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. И спросил, освоился ли белорусский посол Александр Рогожник в России?
К слову, ранее Александр Лукашенко сказал чиновникам, не величать его господином.
А до этого белорусский президент поздравил Путина с днем рождения, сказав об исторической миссии.