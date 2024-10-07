Годовщина атаки ХАМАС на Израиль. Что изменилось в политической судьбе Нетаньяху — Axios

Спустя год после терактов стало понятно, что одной из причин того, что Нетаньяху не был свергнут и его политическая карьера осталась в безопасности, стало то, что он убедил своего главного политического оппонента — бывшего министра обороны Бенни Ганца — присоединиться к чрезвычайному правительству и военному кабинету. Нетаньяху не пришлось особо напрягаться, чтобы сделать это. После потрясения, вызванного событиями 7 октября, Ганц добровольно присоединился к партии практически без каких-либо условий. Причем Нетаньяху даже не пришлось расставаться с кем-либо из своих партнеров по ультранационалистической коалиции.