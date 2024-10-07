Годовщина атаки ХАМАС на Израиль. Что изменилось в политической судьбе Нетаньяху — Axios

В первую годовщину теракта, совершенного ХАМАС 7 октября 2023 года, Нетаньяху, вопреки всем обстоятельствам, цепляется за власть. Теперь у него есть политический капитал для переговоров, которые могут определить следующий бюджет страны и позволить ему как минимум еще на год остаться командовать в региональной войне на несколько фронтов, которую ведет Израиль, пишет Axios.
«Он чувствует, что побеждает», — сказал один из помощников Нетаньяху.
Но дома большинство израильтян по-прежнему не хотят, чтобы лидер «Ликуд» — главной правой партии Израиля — был премьер-министром.
В первые дни и недели после терактов 7 октября Байден, лидеры израильской оппозиции и сам Нетаньяху считали, что политическая карьера премьер-министра закончится не «если», а «когда». Как утверждают некоторые американские чиновники, первые звонки Байдена Нетаньяху после теракта вызвали у него крайнее беспокойство, поскольку премьер-министр Израиля, казалось, был в шоке. По словам официальных лиц, Байден, который знает Нетаньяху более 40 лет, никогда не видел его таким, и именно это повлияло на решение американского президента отправиться в Израиль через десять дней после терактов.
Нетаньяху, по сути, ежедневно пытался выжить, и только военные успехи Израиля в последние три месяца помогли ему переломить ситуацию. Они начались в середине июля с авиаудара Армии обороны Израиля на юге Газы, в результате которого был убит Мохаммед Дейф из военного крыла ХАМАС. Впервые с начала конфликта Израилю удалось уничтожить одного из организаторов терактов 7 октября 2023 года.
Далее последовал самый дальнобойный удар в истории Израиля по нефтяным объектам Йемена. Потом Израиль уничтожил высокопоставленного военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра в ходе авиаудара по Бейруту. Менее чем через день после этого Израиль убил политического лидера ХАМАС Исмаила Ханию в гостевом доме иранского правительства в Тегеране.
Два месяца спустя Израиль начал тайные атаки на «Хезболлу», дистанционно подорвав тысячи пейджеров и портативных раций. В результате этих атак погибли или были ранены тысячи членов «Хезболлы», а системы внутренней связи боевиков были выведены из строя. Беспрецедентные авиаудары в течение следующих двух недель уничтожили две трети ракетных арсеналов «Хезболлы» и почти все ее высшее руководство, а также многих командиров среднего звена.
В прошлый вторник Израиль отразил массированный удар иранских баллистических ракет, что стало его еще одним военным достижением.
Спустя год после терактов стало понятно, что одной из причин того, что Нетаньяху не был свергнут и его политическая карьера осталась в безопасности, стало то, что он убедил своего главного политического оппонента — бывшего министра обороны Бенни Ганца — присоединиться к чрезвычайному правительству и военному кабинету. Нетаньяху не пришлось особо напрягаться, чтобы сделать это. После потрясения, вызванного событиями 7 октября, Ганц добровольно присоединился к партии практически без каких-либо условий. Причем Нетаньяху даже не пришлось расставаться с кем-либо из своих партнеров по ультранационалистической коалиции.
Впрочем, через несколько месяцев их «медовый» период закончился, и Нетаньяху вернулся к оскорблениям и отстранению Ганца, который все больше терял политический капитал, пока в июне не покинул коалицию.
Недавно Нетаньяху одержал еще одну победу: его главный политический соперник Гидеон Саар присоединился к правительству. Саар, который еще несколько месяцев назад называл Нетаньяху «катастрофой для страны», пытался спасти свою политическую карьеру.
Нетаньяху удалось выжить еще по двум причинам. Он отказался взять на себя ответственность за сбои в системе безопасности, которые привели к терактам 7 октября, и сформировать национальную комиссию по расследованию этих инцидентов. Премьер-министр вызвал гневные протесты из-за того, что отказался согласиться на сделку о заложниках и прекращении огня в Газе.
Если верить последним опросам общественного мнения, позиции Нетаньяху значительно укрепились, и, если бы выборы состоялись сегодня, его партия набрала бы большинство голосов. В то же время опросы показывают, что большинство израильтян по-прежнему хотят, чтобы он ушел в отставку.
Десятки дипломатов покинули зал заседаний в знак протеста во время выступления Нетаньяху на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
В ближайшие месяцы Нетаньяху столкнется с рядом серьезных проблем, включая попытку утвердить госбюджет, протолкнуть закон, который освободил бы его партнеров по ультраортодоксальной коалиции от военной службы в разгар войны, и разобраться в решениях Международного уголовного суда по ордеру на его арест.
Кто бы ни победил на президентских выборах в США, это также создаст проблемы для Нетаньяху: и Трамп, и Харрис хотят, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась. В начале декабря Нетаньяху впервые выступит в суде по делу о коррупции. Это станет тестом для его довоенного заявления о том, что он одновременно может быть и обвиняемым, и главнокомандующим.