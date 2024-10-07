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FT: ЕК вряд ли примет меры против стран ЕС за контроль на границах

ЛОНДОН, 7 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК), скорее всего, не будет предпринимать какие-либо шаги в адрес некоторых стран, включая Германию и Францию, которые ужесточили контроль на своих границах с другими странами Евросоюза или собираются это сделать. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

Источник: Reuters

«Не думаю, что ЕК будет вводить какие-либо юридические меры против стран, которые делают [на своих границах] то, что хотят», — заявил неназванный дипломат. По его словам, в ЕС существует негласная договоренность, что у стран-участниц объединения «теперь гораздо больше свободы» принимать подобные решения.

FT отмечает, что принятое 9 сентября решение Германии ввести временный контроль на сухопутных границах «рискует привести к эффекту домино», которое может «сильно ударить по свободному передвижению внутри Шенгенской зоны». Так, 1 октября премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что его страна намерена периодически вводить контроль на своих границах, приведя в пример Германию. На данный момент восемь членов ЕС проводят проверки на границах, в том числе для борьбы с нелегальной миграцией, указывает издание.

По словам одного из европейских дипломатов, меры погранконтроля на внутренних границах «носят скорее символический характер» и не слишком эффективны. Как сообщили неназванные чиновники он «не пресекает нелегальную миграцию».

10 сентября газета Politico сообщила, что премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал решение Германии ввести контроль на границах, назвав подобные действия неприемлемыми. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис через два дня также подверг критике меры Германии. По его словам, это решение может «ограничить свободное перемещение» граждан стран ЕС и нанести урон «фундаментальным достижениям Евросоюза».

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