FT: ЕК вряд ли примет меры против стран ЕС за контроль на границах

FT отмечает, что принятое 9 сентября решение Германии ввести временный контроль на сухопутных границах «рискует привести к эффекту домино», которое может «сильно ударить по свободному передвижению внутри Шенгенской зоны». Так, 1 октября премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что его страна намерена периодически вводить контроль на своих границах, приведя в пример Германию. На данный момент восемь членов ЕС проводят проверки на границах, в том числе для борьбы с нелегальной миграцией, указывает издание.