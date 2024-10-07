После пожара в Осенцах губернатор поручил проверить чиновников Пермского округа

Глава Прикамья поручил провести служебную проверку и выяснить, как администрация округа осуществляла земельный контроль на данной территории, а также проверить на предмет использования земель по целевому назначению. Кроме того, краевому Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности поручено подготовить предложения по передаче полномочий муниципального округа по управлению и распоряжению земельными участками на краевой уровень. Ожидается, что это повысит эффективность мониторинга за фактическим использованием земель и недопущения подобных происшествий в будущем.