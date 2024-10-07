После пожара в Осенцах губернатор поручил проверить чиновников Пермского округа

Губернатор Дмитрий Махонин инициировал ряд поручений после пожара на нефтебазе в Осенцах Пермского округа. Об этом сообщает портал «В курсе.ру».
Напомним, пожар на территории частной нефтебазы в деревне Осенцы произошел ночью 4 октября. Огонь охватил емкости с топливом. Площадь возгорания составила 10 000 квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал. Однако были повреждены цистерны с нефтепродуктами.
По предварительной информации краевого управления МЧС, в качестве основных версий пожара рассматриваются две: аварийный режим работы электропроводки либо неисправность электрооборудования. Для окончательного подтверждения причины пожара назначено исследование в испытательной пожарной лаборатории Пермского края. Его результаты будут готовы в течение 30 дней.
По данным издания, промышленная база, ангары и автоцистерны располагались в Осенцах незаконно, так как земельный участок предназначен для сельскохозяйственных целей. Владельцами этих земель являются Пайлак Аброян и Александр Гаврилов. Последнему принадлежит ООО «НПП “Рокот”, которое занимается производством нефтепродуктов.
Глава Прикамья поручил провести служебную проверку и выяснить, как администрация округа осуществляла земельный контроль на данной территории, а также проверить на предмет использования земель по целевому назначению. Кроме того, краевому Министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности поручено подготовить предложения по передаче полномочий муниципального округа по управлению и распоряжению земельными участками на краевой уровень. Ожидается, что это повысит эффективность мониторинга за фактическим использованием земель и недопущения подобных происшествий в будущем.