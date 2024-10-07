В КСИР опровергли данные о гибели командира спецназа при ударе ЦАХАЛ

«Многие из нас задаются вопросом: что случилось с генералом Каани. Он здоров и занимается работой. Некоторые просят сделать заявление. Зачем? В этом нет необходимости», — сказал Масджеди (цитата по агентству Fars).
Reuters 6 октября писало, что Каани перестал выходить на связь после нанесенных Израилем на прошлой неделе ударов по Бейруту. Иранский генерал отправился туда после 27 сентября, когда стало известно о гибели лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы.
По данным агентства, Исмаил Каани мог стать жертвой удара авиации Израиля по южной окраине ливанской столицы в ночь на 4 октября. Накануне ЦАХАЛ сообщил, что за последние несколько недель израильские военные ликвидировали около 440 боевиков «Хезболлы», включая 30 командиров. При этом представитель израильской армии заявил Reuters, что итоги последних ударов по Бейруту все еще оцениваются.