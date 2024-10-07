В КСИР опровергли данные о гибели командира спецназа при ударе ЦАХАЛ

По данным агентства, Исмаил Каани мог стать жертвой удара авиации Израиля по южной окраине ливанской столицы в ночь на 4 октября. Накануне ЦАХАЛ сообщил, что за последние несколько недель израильские военные ликвидировали около 440 боевиков «Хезболлы», включая 30 командиров. При этом представитель израильской армии заявил Reuters, что итоги последних ударов по Бейруту все еще оцениваются.