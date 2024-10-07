Мэр Казани: «Наша главная задача — это коммуникация с жителями»

Для общения с жителями используются не только соцсети, но и городские поверхности с наружной рекламой. Баннеры можно заметить при перекрытии улиц, парков и других городских объектов. На плакатах жители узнают о причинах ограничений и их сроках. Наглядная демонстрация изменений в городе формирует позитивное мышление у горожан. Также для коммуникации используются остановочные павильоны, где можно узнать об итогах работы мэрии за год, запущенных проектах и кампании «Казань — город лучших работодателей». В этом месяце планируется разместить мотивационные плакаты по теме экологии и сортировки мусора.