Мэр Казани: «Наша главная задача — это коммуникация с жителями»

На социальные сети мэрии Казани подписаны суммарно более 650 тыс. человек: из них — 150 тыс. человек следят за главными новостями города на основных аккаунтах, а остальные — на страницах районных администраций и структурных подразделений. Суммарно посты набирают от 4 до 7 млн просмотров на разных платформах, а количество репостов только в одном телеграмм-канале превысило 32 тысячи. Об этом на аппаратном совещании доложил руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.
Через соцсети в постоянном взаимодействии с жителями находятся руководители исполкома города. Они активно отвечают на вопросы СМИ, развернуто рассказывают про текущие и перспективные проекты, участвуют в интернет-конференциях.
«Вести сотрудникам социальные сети нелегко, поскольку люди эмоциональные, свои слова не все желают контролировать. Но надо понимать, что и с той, и с этой стороны находятся такие же люди, горожане. Просьба ко всем: когда выстраиваются коммуникации, с обеих сторон нужно проявлять уважение, все мы за то, чтобы город становился лучше».
Например, замруководителя исполкома Гузель Сагитова на личной странице в соцсети «ВКонтакте» публикует двуязычные посты, в комментариях к которым аудитория обменивается мнениями. Еще один замруководителя Искандер Гиниятуллин публикует материалы о бездомных животных, сортировке отходов. В креативном формате ежедневно актуальной информацией с подписчиками делится глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.
Часто от граждан поступают обращения, требующие большего количества времени и ресурсов, а также те, которые город не может решить в силу ограниченности полномочий. «Если вопрос касается зарплат учителей или повышения пенсий, то мы тоже поддерживаем такие инициативы, но это в компетенции федеральных органов власти и других уровней бюджета», — подчеркнул глава города.
Всего за девять месяцев 2024 года в соцсети мэрии Казани поступило порядка 77 тысяч сообщений и комментариев, что на 16 тысяч сообщений больше аналогичного периода прошлого года. Еще 6 тыс. сообщений пришло через федеральную платформу для мониторинга и обратной связи «Инцидент-менеджмент», что почти на 1 тыс. больше, чем в 2023-м.
Чаще всего жители оставляют обращения на темы благоустройства, общественного транспорта, водоснабжения и водоотведения, состояния дорог, а также вывоза мусора. Мэр поручил Булату Алееву и Искандеру Гиниятуллину подготовить информацию об управляющих компаниях, которые имеют низкие показатели по взаимодействию с жителями. «Считать важным и нужным реагировать на обращения казанцев должны не только мы, но и все управляющие организации», — сказал он. По его словам, общественность должна знать компании, которые всегда на связи, и компании, которые игнорируют такую обязанность.
Средний срок отработки сообщений граждан составляет чуть более двух часов при допустимых четырех. Столица РТ является лидером по данному показателю. Поступившие инциденты отрабатывают администрации Советского, Авиастроительного и Ново-Савиновского, Кировского и Московского районов, а также подразделения социального блока, управление жилищной политики, комитета внешнего благоустройства, УАТИ и КЗИО.
«Я прошу все структурные подразделения отреагировать на прозвучавшие цифры по быстрым ответам горожанам. Это не факультативные задания, это — то, что мы требуем от сидящих в зале коллег и руководителей. Наша главная задача — это коммуникация с жителями и удовлетворение всех потребностей и вопросов, которые они перед нами ставят».
В цифровой помощник жителей бот «Моя Казань» с начала года поступило свыше 23 тыс. заявок, что в три раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. По поручению мэра Казани в этом месяце в боте запустили в дополнительную категорию, посвященную теме «Раздельного сбора». Всего бот принимает обращения по семи направлениям.
Сейчас в Казани для удобства граждан разрабатывают единый контактный центр. Для эффективной работы глава города поручил усилить IT-направление, которое должно подключаться к проработке всех доступных каналов для общения с жителями.
Для общения с жителями используются не только соцсети, но и городские поверхности с наружной рекламой. Баннеры можно заметить при перекрытии улиц, парков и других городских объектов. На плакатах жители узнают о причинах ограничений и их сроках. Наглядная демонстрация изменений в городе формирует позитивное мышление у горожан. Также для коммуникации используются остановочные павильоны, где можно узнать об итогах работы мэрии за год, запущенных проектах и кампании «Казань — город лучших работодателей». В этом месяце планируется разместить мотивационные плакаты по теме экологии и сортировки мусора.
На билбордах, экранах, фасадах размещаются слова поддержки жителям. Например, перед единым государственным экзаменом подобные плакаты появились на заборах школ, а на фасаде дома № 9 по ул. Татарстана ежемесячно обновляются цитаты от имени города.
«Особое одобрение жителей получил проект “Люди Казани”, в рамках которого мы размещаем билборды с представителями социально значимых и важных для города профессий — это врачи, учителя, водители, дорожные рабочие и дворники. Это наша форма благодарности людям, которые служат Казани», — рассказал Булат Алеев.
Еще один метод коммуникации — экскурсии на объекты городского хозяйства #Айдаснами. С начала года проведено 12 встреч. По словам Булата Алеева, экскурсии меняют представление о проводимых работах в столице РТ и переводят людей из разряда критиков в число сторонников.