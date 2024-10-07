Бут заявил, что американские СМИ используют бренд оружейного барона

«Оружие значительно уступает российским противокорабельным или противовоздушным ракетам, которые могли бы представлять значительную угрозу вооруженным силам США по защите международного судоходства от атак хуситов», — отмечает газета. Подчеркивается, что пока все закончилось только на стадии переговоров: ~сами сделки еще не состоялись~. Однако издание пишет, что первые партии оружия могут оказаться в йеменском порту Ходейда уже в октябре.