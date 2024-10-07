Bloomberg: члены ЕС начали изучать способы обхода вето Венгрии на финансирование Киева

Ранее газета Financial Times сообщала, что ЕС договорился о предоставлении Украине нового кредита на сумму около $44,48 млрд до конца года независимо от участия США. По ее данным, такой шаг может быть предпринят на фоне опасения Брюсселя, что Будапешт помешает предоставить США гарантии, которые нужны для участия в погашении кредита замороженными активами России. Правительство венгерского премьера Виктора Орбана пытается отложить принятие решения до проведения президентских выборов в США, однако ЕС должен уже сейчас подготовить альтернативу, чтобы помощь дошла до Киева до конца года. Решение предполагалось принять большинством голосов стран ЕС, а не единогласно, чтобы обойти венгерское вето.