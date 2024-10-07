Белорусские пенсионеры могут быть освобождены от одного из налогов

Прорабатываемые изменения включают добавление в кодекс статьи о льготах по налогу за владение собаками.



Так, от данного налога в отношении одной собаки могут быть освобождены граждане, которые достигли пенсионного возраста или имеют право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста.



Также льгота может применяться в отношении инвалидов I, II групп и инвалидов III группы (для одной собаки), а также инвалидов, которые владеют собакой-поводырем.



Кроме того, предполагается распространение льгот на семьи с детьми-инвалидами и физических лиц, проживающих в одноквартирных или блокированных жилых домах.