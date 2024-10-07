Президент РФ назначил нового руководителя СУ СК России по Омской области

«Коммерческие Вести» сообщают, что появился закрытый указ с информацией о новых назначениях. Указ уже подписан президентом России Владимиром Путиным.
В указе говорится, что руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области назначен Батищев Виталий. С 2007 по 2012 годы занимал различные должности в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, и Чеченской Республике.
С 2012 по 2022 годы проходил службу в ГУ СУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. С 2022 года Батищев возглавлял Следственное управление СКР по Республике Алтай.