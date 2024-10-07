Президент РФ назначил нового руководителя СУ СК России по Омской области

В указе говорится, что руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области назначен Батищев Виталий. С 2007 по 2012 годы занимал различные должности в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю, и Чеченской Республике.