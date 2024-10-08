Чем отличаются пять основных мирных планов по Украине

Джон Лоу, младший научный сотрудник программы «Россия и Евразия» британского аналитического центра Chatham House считает, что «русские преследуют максималистскую цель — расширить территории, сместить Зеленского и заменить его на послушного лидера». Это, по его словам, направлено на возвращение Украины в сферу влияния России. Украина же, несмотря на всю жесткость своей риторики, «ищет компромисс, который обеспечит неоккупированной части страны западные гарантии безопасности». «Для Украины это вопрос сохранения ее суверенитета, — Лоу. — А мирные планы Китая и Бразилии — это просто российские предложения в другой упаковке».