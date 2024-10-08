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Чем отличаются пять основных мирных планов по Украине

С марта 2022 по сентябрь 2024 года было выдвинуто по меньшей мере 25 мирных планов для урегулирования военного конфликта на Украине. Очередным стал план, предложенный 27 сентября Китаем и Бразилией. Но Киев настаивает на том, что для него приемлем только его собственный мирный план.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Al Jazeera пыталась разобраться в различных мирных планах и выяснить, чем они отличаются и какую позицию занимают в них страны?

План Бразилии и Китая

На встрече недавно сформированной группы «Друзья мира», которая проходила в кулуарах Генассамблеи ООН, председательствовали министр иностранных дел Китая Ван И и советник Бразилии по внешней политике Селсу Аморим. Представителей России или Украины на ней не было.

План урегулирования российско-украинского конфликта официально впервые был предложен Китаем в мае, причем Пекин его отстаивал с самого начала войны. Обновленный план Китая и Бразилии призывает воющие стороны:

  • не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций;
  • возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом;
  • стремиться к деэскалации до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

Китай и Бразилия заинтересованы:

  • в проведении международной мирной конференции, в которой примут участие Россия и Украина;
  • в увеличении гуманитарной помощи пострадавшим регионам;
  • в запрете применения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.

​​​​​​​Бразилия и Китай считают, что следует противодействовать нападениям на ядерные объекты и противостоять разделению мира на «изолированные политические или экономические групп».

Вместо этого необходимо поддерживать международное сотрудничество в области энергетики, валюты, финансов, торговли, продовольственной безопасности и защиты критически важной инфраструктуры.

План Украины

Мирный план Зеленского отличается от «плана победы» из пяти пунктов, который он обсуждал с президентом США Джо Байденом во время своего сентябрьского визита в Вашингтон и Нью-Йорк.

Мирный план Украины состоит из 10 основных положений:

  • восстановить безопасность вокруг крупнейшей в Европе Запорожской электростанции;
  • гарантировать экспорт зерна из Украины;
  • восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, пострадавшую в результате атак и ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы;
  • освободить всех военнопленных, а также детей и взрослых, депортированных в Россию;
  • восстановить территориальную целостность Украины, которая должна быть подтверждена Россией в соответствии с Уставом ООН;
  • отвести российские войска, прекратить военные действия;
  • создать специальный трибунал для расследования военных преступлений России;
  • защитить окружающую среду и восстановить очистные сооружения;
  • предотвратить эскалацию конфликта и гарантировать безопасность Украины на евроатлантическом пространстве;
  • документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан обеими сторонами.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что формула мира, предложенная Владимиром Зеленским, является «единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру».

Зеленский неоднократно говорил, что Россию необходимо «принудить к миру», а все попытки переговоров с Москвой будут тщетными.

В июне в Швейцарии состоялся мирный саммит, основанный на мирном плане Зеленского. В этом конклаве не приняли участие ни Россия, ни Китай, а Бразилия, которая участвовала в саммите, не подписала декларацию, опубликованную по итогам встречи.

План России

В июне, за несколько дней до организованного Украиной мирного саммита в Швейцарии, президент России Владимир Путин на встрече с российскими послами изложил свой план прекращения огня.

Он содержит следующие пункты:

  • Украина должна вывести войска с территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей;
  • Украине должна отказаться от вступления в НАТО до начала мирных переговоров.

Украина и США отвергли этот план. Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал его «противоречащим здравому смыслу», а министр обороны США Ллойд Остин тогда заявил, что Путин «не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира».

План Африки

В июне 2023 года лидеры семи стран Африки отдельно встретились как с Зеленским, так и с Путиным. В состав делегации входили президенты Южной Африки, Египта, Сенегала, Демократической Республики Конго, Коморских островов, Замбии и Уганды.

Для урегулирования конфликта они предложили 10 пунктов, которые так и не были изложены на бумаге. Африканские лидеры призвали:

  • признать суверенитет России и Украины;
  • продолжить беспрепятственный экспорт зерна;
  • прекратить боевые действия и начать переговоры;
  • освободить военнопленных и увеличить объем гуманитарной помощи.

И Путин, и Зеленский указали, что этот план не сработает. Зеленский сразу отверг африканский план, заявив, что мирные переговоры будут возможны только после ухода России с территории Украины.

Мирные усилия Индии

Зеленский 23 сентября в третий раз в этом году встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Мы не верим, что в этом конфликте решение будет найдено на поле боя, поэтому мы считаем, что переговоры — это единственный путь… в какой-то момент они должны начаться.

Субраманьям Джайшанкар
министр иностранных дел Индии

Тем не менее Индия не выдвинула собственного мирного плана. Несмотря на недавние дружеские отношения между Моди и Зеленским, у Нью-Дели и Киева есть резкие разногласия по поводу того, как работать над достижением мира на Украине.

Во время августовского визита Моди в Киев Зеленский поставил под сомнение полномочия Индии на проведение мирного саммита, поскольку она не приняла итоги швейцарского конклава.

Почему так трудно принять мирный план?

Джон Лоу, младший научный сотрудник программы «Россия и Евразия» британского аналитического центра Chatham House считает, что «русские преследуют максималистскую цель расширить территории, сместить Зеленского и заменить его на послушного лидера». Это, по его словам, направлено на возвращение Украины в сферу влияния России. Украина же, несмотря на всю жесткость своей риторики, «ищет компромисс, который обеспечит неоккупированной части страны западные гарантии безопасности». «Для Украины это вопрос сохранения ее суверенитета, Лоу. — А мирные планы Китая и Бразилии это просто российские предложения в другой упаковке».

дипломатия