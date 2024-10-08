Чем отличаются пять основных мирных планов по Украине

Al Jazeera пыталась разобраться в различных мирных планах и выяснить, чем они отличаются и какую позицию занимают в них страны?
План Бразилии и Китая
На встрече недавно сформированной группы «Друзья мира», которая проходила в кулуарах Генассамблеи ООН, председательствовали министр иностранных дел Китая Ван И и советник Бразилии по внешней политике Селсу Аморим. Представителей России или Украины на ней не было.
План урегулирования российско-украинского конфликта официально впервые был предложен Китаем в мае, причем Пекин его отстаивал с самого начала войны. Обновленный план Китая и Бразилии призывает воющие стороны:
- не расширять поле боя, не обострять боевые действия и не совершать провокаций;
- возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом;
- стремиться к деэскалации до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.
Китай и Бразилия заинтересованы:
- в проведении международной мирной конференции, в которой примут участие Россия и Украина;
- в увеличении гуманитарной помощи пострадавшим регионам;
- в запрете применения ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения.
Вместо этого необходимо поддерживать международное сотрудничество в области энергетики, валюты, финансов, торговли, продовольственной безопасности и защиты критически важной инфраструктуры.
План Украины
Мирный план Зеленского отличается от «плана победы» из пяти пунктов, который он обсуждал с президентом США Джо Байденом во время своего сентябрьского визита в Вашингтон и Нью-Йорк.
Мирный план Украины состоит из 10 основных положений:
- восстановить безопасность вокруг крупнейшей в Европе Запорожской электростанции;
- гарантировать экспорт зерна из Украины;
- восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, пострадавшую в результате атак и ввести ценовые ограничения на российские энергоресурсы;
- освободить всех военнопленных, а также детей и взрослых, депортированных в Россию;
- восстановить территориальную целостность Украины, которая должна быть подтверждена Россией в соответствии с Уставом ООН;
- отвести российские войска, прекратить военные действия;
- создать специальный трибунал для расследования военных преступлений России;
- защитить окружающую среду и восстановить очистные сооружения;
- предотвратить эскалацию конфликта и гарантировать безопасность Украины на евроатлантическом пространстве;
- документ, подтверждающий окончание войны, должен быть подписан обеими сторонами.
Зеленский неоднократно говорил, что Россию необходимо «принудить к миру», а все попытки переговоров с Москвой будут тщетными.
В июне в Швейцарии состоялся мирный саммит, основанный на мирном плане Зеленского. В этом конклаве не приняли участие ни Россия, ни Китай, а Бразилия, которая участвовала в саммите, не подписала декларацию, опубликованную по итогам встречи.
План России
В июне, за несколько дней до организованного Украиной мирного саммита в Швейцарии, президент России Владимир Путин на встрече с российскими послами изложил свой план прекращения огня.
Он содержит следующие пункты:
- Украина должна вывести войска с территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей;
- Украине должна отказаться от вступления в НАТО до начала мирных переговоров.
Украина и США отвергли этот план. Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал его «противоречащим здравому смыслу», а министр обороны США Ллойд Остин тогда заявил, что Путин «не в том положении, чтобы диктовать Украине, что она должна делать для достижения мира».
План Африки
В июне 2023 года лидеры семи стран Африки отдельно встретились как с Зеленским, так и с Путиным. В состав делегации входили президенты Южной Африки, Египта, Сенегала, Демократической Республики Конго, Коморских островов, Замбии и Уганды.
Для урегулирования конфликта они предложили 10 пунктов, которые так и не были изложены на бумаге. Африканские лидеры призвали:
- признать суверенитет России и Украины;
- продолжить беспрепятственный экспорт зерна;
- прекратить боевые действия и начать переговоры;
- освободить военнопленных и увеличить объем гуманитарной помощи.
Мирные усилия Индии
Зеленский 23 сентября в третий раз в этом году встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Мы не верим, что в этом конфликте решение будет найдено на поле боя, поэтому мы считаем, что переговоры — это единственный путь… в какой-то момент они должны начаться.
Тем не менее Индия не выдвинула собственного мирного плана. Несмотря на недавние дружеские отношения между Моди и Зеленским, у Нью-Дели и Киева есть резкие разногласия по поводу того, как работать над достижением мира на Украине.
Почему так трудно принять мирный план?
Джон Лоу, младший научный сотрудник программы «Россия и Евразия» британского аналитического центра Chatham House считает, что «русские преследуют максималистскую цель — расширить территории, сместить Зеленского и заменить его на послушного лидера». Это, по его словам, направлено на возвращение Украины в сферу влияния России. Украина же, несмотря на всю жесткость своей риторики, «ищет компромисс, который обеспечит неоккупированной части страны западные гарантии безопасности». «Для Украины это вопрос сохранения ее суверенитета, — Лоу. — А мирные планы Китая и Бразилии — это просто российские предложения в другой упаковке».