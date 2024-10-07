Нарышкин заявил о «высокодетальной съемке» приграничья спутниками США

О подготовке нападения на станцию также заявляли в МИДе, предупреждая о возможной в результате этого масштабной техногенной катастрофе в Европе. В украинском МИДе опровергли намерения атаковать Курскую АЭС, заявив, что у Киева нет для этого ни желания, ни возможности.