Нарышкин заявил о «высокодетальной съемке» приграничья спутниками США

Разведывательные спутники США с марта этого года «значительно» активизировали высокодетальную съемку на российских территориях, граничащих с Украиной, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом он сообщил, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств участников СНГ в Астане 4 октября, текст выступления опубликован на сайте СВР.
«При этом особое внимание американцы уделяли отслеживанию ситуации в Курской и Белгородской областях. Именно эти территории впоследствии стали мишенью для украинских ракетных обстрелов, ударов беспилотников, атак ДРГ», — утверждает Нарышкин.
СВР до этого заявляла, что начавшаяся 6 августа операция ВСУ в Курской области готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши. В частности, по данным службы, страны НАТО передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции.
Нарышкин, ссылаясь на полученные СВР данные, рассказал, что план нападения на Курскую область включал «захват и минирование» Курской атомной электростанции. Реализация такого плана привела бы к экологической и гуманитарной катастрофе, сравнимой с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, отметил он.
Кроме того, спецслужбы стран НАТО перебрасывают в зону боев на Украине боевиков из террористических группировок с территории стран Ближнего Востока, например из Сирии, утверждает он.
О попытках украинских сил ударить по Курской АЭС заявлял президент России Владимир Путин. Операцию ВСУ в Курской области он счел «масштабной провокацией» и пообещал «разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации».
В районе Курской АЭС несколько раз сбивали беспилотники. На станции после последней атаки 3 октября заявляли, что АЭС работает в штатном режиме.
О подготовке нападения на станцию также заявляли в МИДе, предупреждая о возможной в результате этого масштабной техногенной катастрофе в Европе. В украинском МИДе опровергли намерения атаковать Курскую АЭС, заявив, что у Киева нет для этого ни желания, ни возможности.