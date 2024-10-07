Нарышкин: Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Storm Shadow

«Директор ЦРУ Уильям Берне на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать — цитирую — “наносить ощутимый урон России”, включая “проникающие удары по Крыму”. Берне таким образом озвучил старую англосаксонскую максиму — во что бы то ни стало отрезать России выход к “теплым морям”».