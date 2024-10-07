Нарышкин: Крымский мост остается приоритетной целью для ударов Storm Shadow

Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он напомнил, что в результате удара ВСУ по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS 23 июня 2024 года погибли 4 человека — двое взрослых и двое детей, а также более 150 человек пострадали.
На 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ Нарышкин заявил, что Крымский мост остается приоритетным объектом для атак с помощью британских ракет Storm Shadow.
«Директор ЦРУ Уильям Берне на слушаниях в Комитете по разведке Сената США прямо говорил о том, что американская военная помощь Украине даст возможность Киеву продолжать — цитирую — “наносить ощутимый урон России”, включая “проникающие удары по Крыму”. Берне таким образом озвучил старую англосаксонскую максиму — во что бы то ни стало отрезать России выход к “теплым морям”».
Ранее были установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту, который произошёл 8 октября 2022 году. Кроме того, стало известно, что власти Крыма оценят ущерб от терактов на мосту.
16 августа сообщалось, что российские системы ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту.