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Участникам дебатов на телевидении дадут минуту на обращение на русском языке

Теледебаты на общественном телевидении будут проходить на румынском, для обращения к избирателям на других языках дается только минута.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Компания «Телерадио-Молдова» сообщила о начале трансляций предвыборных дебатов в преддверии президентских выборов и конституционного референдума.

Как сообщили в компании, на «Радио Молдова» и телеканале «Молдова 1» пройдут девять раундов дебатов с участием всех 11 кандидатов в президенты, а также представителей 15 партий, допущенных к участию в конституционном референдуме.

На «Радио Молдова» дебаты будут начинаться в 17.00, на «Молдова 1» — в 19.00.

Дискуссии будут проходить только на румынском языке, за исключением финальной минуты, когда кандидатам в президенты и участникам референдума будет предоставлена возможность обратиться к представителям национальных меньшинств.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы отказалась рассматривать жалобы о нарушениях, написанные на русском языке, поданные представителями оппозиционной партии «Гражданский конгресс».