Участникам дебатов на телевидении дадут минуту на обращение на русском языке

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Компания «Телерадио-Молдова» сообщила о начале трансляций предвыборных дебатов в преддверии президентских выборов и конституционного референдума.
Как сообщили в компании, на «Радио Молдова» и телеканале «Молдова 1» пройдут девять раундов дебатов с участием всех 11 кандидатов в президенты, а также представителей 15 партий, допущенных к участию в конституционном референдуме.
На «Радио Молдова» дебаты будут начинаться в 17.00, на «Молдова 1» — в 19.00.
Дискуссии будут проходить только на румынском языке, за исключением финальной минуты, когда кандидатам в президенты и участникам референдума будет предоставлена возможность обратиться к представителям национальных меньшинств.
Ранее Центральная избирательная комиссия Молдовы отказалась рассматривать жалобы о нарушениях, написанные на русском языке, поданные представителями оппозиционной партии «Гражданский конгресс».