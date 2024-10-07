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Волгоградский губернатор провел рабочую встречу с судебными приставами

В Волгограде глава региона и судебные приставы обсудили важные вопросы.

Источник: администрация Волгоградской области

7 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился заместителем главного судебного пристава РФ генерал-лейтенантом Владимиром Ворониным. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, руководство ФССП страны высоко оценило эффективную работу областных коллег и властей.

— Руководство ведомства выразило готовность продолжить межведомственное взаимодействие, связанное с исполнением социально важных решений, наведением порядка во всех сферах, защитой прав и интересов граждан, — уточнили в обладминистрации.

На встрече присутствовал исполняющий обязанности главного судебного пристава региона Дмитрий Ткаченко. В беседе с губернатором обсудили вопросы сотрудничества.