Две семьи из Воронежской области получили государственные награды от Путина

Супруги Шишкины из Новоусманского района получили орден «Родительская слава». А с ним право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Это известная семейная пара. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, когда она еще фиксировала достижения россиян, как самая многодетная в нашей стране. У Александра и Елены Шишкиных 20 родных детей и более 50 внуков.