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Две семьи из Воронежской области получили государственные награды от Путина

Признание главы государства заслужили супруги Шишкины и Веприковы.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семей за большие заслуги в воспитании детей. В этом документе названы и две семьи из Воронежской области.

Супруги Шишкины из Новоусманского района получили орден «Родительская слава». А с ним право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Это известная семейная пара. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, когда она еще фиксировала достижения россиян, как самая многодетная в нашей стране. У Александра и Елены Шишкиных 20 родных детей и более 50 внуков.

Еще одна воронежская семейная чета, Виктор и Елена Веприковы, получили медали ордена «Родительская слава». Им по закону должны выплатить 200 тысяч рублей.

Путин Владимир