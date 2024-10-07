Две семьи из Воронежской области получили государственные награды от Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении семей за большие заслуги в воспитании детей. В этом документе названы и две семьи из Воронежской области.
Супруги Шишкины из Новоусманского района получили орден «Родительская слава». А с ним право на единовременную выплату в 500 тысяч рублей. Это известная семейная пара. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, когда она еще фиксировала достижения россиян, как самая многодетная в нашей стране. У Александра и Елены Шишкиных 20 родных детей и более 50 внуков.
Еще одна воронежская семейная чета, Виктор и Елена Веприковы, получили медали ордена «Родительская слава». Им по закону должны выплатить 200 тысяч рублей.