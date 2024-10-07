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Закон «Об ответственном обращении с животными» вступит в силу в Беларуси со следующего года

Закон «Об ответственном обращении с животными» направлен на защиту животных от жестокого обращения. Он также будет обеспечивать права и интересы людей и организаций при обращении с животными, сообщает БЕЛТА.

Так, закон устанавливает общие правила общения с питомцами, которые являются компаньонами или служебными животными, а также лабораторными или используемыми в спорте и культурной деятельности.

Правительство будет иметь полномочия по составлению перечня животных-компаньонов, которых необходимо регистрировать.

Для содержания опасных собак будут закреплены повышенные требования: владельцам необходимо будет пройти специализированные курсы с выдачей удостоверения.

Людям с животными-компаньонами будет запрещено посещать некоторые социальные места и объекты, при этом ограничения не будут касаться собак-поводырей.

Кроме этого, питомникам будет необходимо чипировать приплод собак и кошек, которых они реализуют.

За нарушение владельцем условий обращения с животным его могут временно ограничить в праве собственности на животное, а питомца изъять.

закон