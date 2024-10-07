Полпред Артем Жога посетил госпиталь Минобороны в Екатеринбурге

«Многие получили ранения, отстаивая интересы Родины на авдеевском и донецком направлениях. Низкий поклон героям от себя и жителей Донбасса. Медикам спасибо за самоотверженный труд по спасению жизней бойцов», — написал Жога в своих соцсетях.