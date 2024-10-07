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Полпред Артем Жога посетил госпиталь Минобороны в Екатеринбурге

Полпред в УрФО пообщался с ранеными военнослужащими и пожелал им скорейшего выздоровления.

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога побывал в военном клиническом госпитале в Екатеринбурге, где посмотрел условия и пообщался с военнослужащими, которые получили ранения при исполнении боевых задач в зоне спецоперации.

«Полпредство продолжит активно помогает госпиталю в решении бытовых и организационных моментов», — заверил военнослужащих Артем Жога.

Он пожелал бойцам скорейшего выздоровления и победы на всех фронтах.

«Многие получили ранения, отстаивая интересы Родины на авдеевском и донецком направлениях. Низкий поклон героям от себя и жителей Донбасса. Медикам спасибо за самоотверженный труд по спасению жизней бойцов», — написал Жога в своих соцсетях.