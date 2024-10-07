«Запад вскоре придет к горькому выводу: Украина будет вынуждена потерять территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну. Но никто не хочет говорить об этом вслух», — говорится в публикации.
При этом издание пишет, что когда Киев дойдет до точки, в которой лишь глобальная война сможет его «спасти», то выяснится, что не так уж Украина и важна в широком контексте геополитики.
В статье отмечается, что все данные указывают на то, что истощение России — нереальная и неэффективная стратегия, так как она продемонстрировала стойкость в этом конфликте, и ее армия побеждает.
В июне президент Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам Путина, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО — Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.